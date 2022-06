Calciomercato, Juventus in apnea: pioggia di milioni e scambio saltato

Calciomercato Juventus, adesso rischia di saltare tutto e potrebbe esserci un nuovo ritorno di fiamma per il bianconero.

Calciomercato Juventus, dal portale spagnolo ‘Sport.es’ si parla del mancato colpo decisivo del Barcellona per Koundè, difensore che sembrava molto vicino alle sponde blaugrana e che, adesso, rischia di saltare definitivamente.

Un colpo basso per la squadra di Xavi che adesso dovrà fare a meno del francese che molto probabilmente preferirà il Chelsea, visto che il club londinese offrirebbe di più per il suo contratto. Ciò, purtroppo, potrebbe anche voler dire che il Barcellona ritornerà prepotentemente su De Ligt, il vero obiettivo in difesa prima del francese.

Calciomercato Juventus, Koundé preferisce il Chelsea | Ora il Barcellona ritorna su De Ligt

Non certamente una notizia positiva per i bianconeri. In caso appunto di mancato acquisto del francese, la Juventus dovrà nuovamente difendersi dagli assalti esteri al suo centrale di riferimento. Oltre a Psg, Real Madrid e Manchester City, si aggiunge alla lista dei pretendenti per l’olandese, di nuovo, il Barcellona.

Xavi ha sempre identificato nell’olandese il profilo ideale. Adesso il Barcellona si farebbe nuovamente sotto per arrivare alla chiusura della trattativa. Ovviamente per privarsene la Juventus chiederebbe cifre importanti ma l’obiettivo dei bianconeri e solidificare il più possibile la permanenza di De Ligt magari offrendo un contratto fino al 2026 aumentando così la clausola rescissoria a 140 milioni. Tutto, però, passerà dalle volontà del giocatore.