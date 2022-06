Calciomercato Juventus, Zaniolo intramontabile: doppia opzione di scambio

Calciomercato Juventus, la dirigenza offrirebbe ben due contropartite tecniche per arrivare al fuoriclasse giallorosso.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni la Vecchia Signora potrebbe offrire ben due contropartite tecniche per arrivare a Zaniolo. Ma non sarebbe la sola squadra a seguire attentamente gli sviluppi per il fuoriclasse giallorosso.

Zaniolo è un profilo decisamente intrigante per i bianconeri, la dirigenza segue attentamente i possibili sviluppi e adesso il suo futuro è ad un bivio: rinnovo o addio. Su di lui oltre ai bianconeri ci sarebbe anche il forte pressing dei neo campioni d’Italia, il Milan.

Calciomercato Juventus, per Zaniolo la Roma chiede 50 milioni | Opzione doppio scambio

La Juventus per convincere il club giallorosso metterebbe sul piatto, addirittura, una doppio contropartita tecnica come scrivono su ‘Leggo’. Il primo nome potrebbe essere quello di Demiral, il centrale turco non verrà riscattato dall’Atalanta e potrebbe quindi rientrate come potenziale contropartita per arrivare al giovane italiano, ma insieme a lui potrebbe essere inserito anche Rovella, che ritorna dal prestito col Genoa.

Due giocatori dalle indubbie qualità che potrebbero fare comodo al club giallorosso fresco di titolo europeo. La Roma di Mou potrebbe rinascere e non è escluso nemmeno possa, alla fine, rinnovare Zaniolo ma le volontà del giocatore, in questo caso, saranno decisive. Il Milan intanto metterebbe sul piatto il cartellino del francese Rebic, rinforzo offensivo che potrebbe piacere allo special One.