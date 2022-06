Calciomercato Juventus, altro che Di Maria: “Lo prendono per 55 milioni”

Attenzione a quel che potrebbe succedere nel calciomercato della Juventus nelle ultime settimane di questo mese di giugno.

Ci sono tante trattative imbastite in casa bianconera, la dirigenza sta lavorando del resto ormai da tempo per far sì che la rosa di Allegri possa essere rinforzata. Tra addii già annunciati e quelli che potrebbero esserci nel corso dell’estate ci sono tanti nuovi volti da portare a Torino. Cercando di bruciare i tempi visto che il campionato inizierà prima di Ferragosto e non si potranno perdere punti per strada.

I tifosi sperano che al più presto possano vestire il bianconero grandi calciatori, elementi in grado di elevare la qualità dell’organico di una Juventus che vuole lottare per lo scudetto e per un cammino importante in Champions League. Tra i maggiori obiettivi per l’attacco rimane Di Maria, ma sullo sfondo rimane Zaniolo. Campione azzurro con davanti ancora tanti anni di carriera.

Calciomercato Juventus, pronto il piano per arrivare a Zaniolo

Alla CMTV IT di calciomercato.it si è parlato molto del futuro del numero 22 della Roma e il giornalista Matteo Caronni ha rivelato come “se dovesse ricevere il no di Di Maria, la Juventus farà un affondo per arrivare a Zaniolo. Mi risulta un’operazione di massima in stile Chiesa, con un pagamento dilazionato su più anni. All’inizio sborserà i primi milioni con una maxi rata finale”. Si parla in totale di 55 milioni di euro. Tuttavia il giornalista non sembra essere d’accordo sui piani bianconeri: “In campionato Zaniolo ha fatto due gol, ad oggi è una scommessa. E con quella spesa oggi puoi prendere certezze come Asensio o Pulisic, e non scommesse”. In ogni caso non è affatto da escludere che alla fine il calciatore possa rimanere alla Roma alla corte di Mourinho.