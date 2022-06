Calciomercato Juventus, Allegri lo soffia a Simeone: via per 30 milioni

Calciomercato Juventus, Allegri può riuscire nella trattativa per il centrocampista della Serie A che piace molto anche a Simeone.

Calciomercato Juventus, Allegri potrebbe vedersi arrivare dal Napoli non uno ma ben due calciatori. Fabian Ruiz è il nome caldo in mediana. Ma su di lui ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

I bianconeri studiano le potenziali mosse giuste. Oltre a Koulibaly, dal Napoli, potrebbe arrivare anche Fabian Ruiz che è anche uno dei preferiti del Cholo Simeone. Per il centrocampista partenopeo, la dirigenza chiede almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Fabian Ruiz | Sfida aperta con l’Atletico

Fabian Ruiz come scrivono su ‘Todofichajes.com’ potrebbe diventare una contesa tra Juventus e Atletico Madrid. Il centrocampista del Napoli è in uscita dalle sponde azzurre e potrebbe diventare un ottimo rinforzo per entrambe le realtà sportive.

Il Napoli per il suo addio chiederebbe almeno 30 milioni di euro. Alla Juventus, in specie ad Allegri, piace molto come caratteristiche e potrebbe quindi diventare un ottimo interprete per sistemare il centrocampo. Un operazione importante nel momento giusto. 26 anni e ancora tempo per fare differenza, ai vertici. Molto abile a livello offensivo, il calciatore spagnolo potrebbe diventare anche molto interessante per Simeone, che già l’aveva adocchiato ai tempi del Betis, prima di scegliere, per l’appunto, il Napoli. Staremo a vedere cosa succederà.