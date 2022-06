Calciomercato Juventus, colpo di scena Sky: ribaltone a sorpresa

Calciomercato Juventus, colpo di scena Sky: il ribaltone a sorpresa che potrebbe anche piacere a Cherubini. Le ultime.

Il ribaltone ci potrebbe essere nelle prossime ore. E potrebbe cambiare clamorosamente le carte in tavola. Ci saranno delle riflessioni, verranno messi in evidenza quelli che potrebbero essere i pro e i contro. Ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la situazione va decisamente monitorata.

Parliamo di Demiral e di un suo possibile riscatto da parte dell’Atalanta. Se prima vi abbiamo spiegato – secondo le informazioni di Chirico – che la Dea non lo vorrebbe trattenere e che anzi avrebbe già preso una decisione, ecco che Di Marzio sottolinea come ci potrebbe essere un ribaltone clamoroso: “Non è scontato che non venga riscattato” ha detto. Insomma, la situazione attorno al difensore turco è ancora tutta da decifrare e non è detto che non ci possano essere dei cambi di programma.

Calciomercato Juventus, ribaltone Demiral

Sicuramente Cherubini sarebbe più contento se la Dea decidesse per il riscatto. I 21 milioni di euro pattuiti al momento del prestito farebbero molo comodo al direttore dell’area sportiva bianconera che li reinvestirebbe in maniera immediata su altre operazioni di mercato. Magari potrebbero essere dedicati al riscatto di Morata, oppure a un innesto in difesa: insomma, le idee ci sono ma mancano i fondi. E quelli del turco sarebbero ben accetti.

Certo, ci sarebbe l’ipotesi prima che vedremmo la Juve intenzionata a offrire il difensore al Chelsea nell’ambito di una operazione che potrebbe portare Jorginho in bianconero, ma questa rimane solamente un’ipotesi che non ha quasi nulla di concreto se non delle indiscrezioni di mercato. In tutto questo siamo sicuri, come spiegato prima, che Cherubini sarebbe ben felice di un riscatto atalantino. Novità comunque sono attese nello spazio di pochissimo tempo.