Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: nuovo colpo di scena. L’offerta bianconera per venire incontro alle richieste del “Fideo.”

Juve-Di Maria, ora o mai più. In un modo o nell’altro, alla fine di questa settimana una delle trattative più estenuanti di questa prima parte della finestra estiva di calciomercato dovrebbe giungere agli epiloghi.

Non è un caso che l’esterno argentino sia il primo nome nella lista di Cherubini, con Zaniolo e Berardi come alternative. Tuttavia, le parti sembravano essere distanti, nella misura in cui, per poter beneficiare del Decreto Crescita, la Juve aveva messo sul piatto un biennale, mentre Di Maria preferirebbe un annuale, per poter approdare subito al Rosario Central. Tuttavia, i contatti avuti nelle ultime ore hanno portato la “Vecchia Signora” a modificare l’offerta, per cercare di venire incontro alle richieste dell’ex Psg. Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky:

“La Juventus sta insistendo per Di Maria e ha leggermente modificato la propria offerta, cercando di venire incontro alle richieste. Un anno di contratto con opzione, sperando che possa bastare a convincere Di Maria, anche a valutare di rimanere alla Juve. Credo che nel giro di 24-48 sarà un dentro o fuori. Il contatto c’è stato, e capiremo se la trattativa può andare in porto.”