Calciomercato Juventus, risposta all’Inter UFFICIALE: 15 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero già pensato l’offerta giusta da presentare: 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, ora la dirigenza ha deciso ufficialmente. Per Molina si farà un’offerta non superiore ai 15 milioni di euro. I 30 iniziali proposti dall’Udinese sono reputati eccessivi e pertanto l’entourage mercato bianconero non si sbilancerà ulteriormente.

Stando infatti a ‘La Stampa’ data la situazione in generale del mercato, la Juventus avrebbe deciso la proposta da avanzare ufficialmente all’Udinese per Molina. C’è da tenere in considerazione che sul giocatore ci sarebbe anche un interesse dalla Spagna, specialmente dall’Atletico Madrid e dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Cherubini ha deciso | 15 milioni l’offerta per Molina

La Juventus ha deciso l’offerta da proporre per Molina: giovane esterno argentino che piace molto in casa bianconera e che viene visto come potenziale erede di Cuadrado. Per l’argentino inoltre non è da escludersi l’inserimento di qualche buona contropartita tecnica.

L’Udinese è una squadra predisposta a far crescere giovani talenti, un po’ com’è stato con lo stesso Molina e Udogie entrambi giocatori che sono subito finiti nel mirino e nei desideri delle big italiane. La Juventus potrebbe quindi offrire qualche contropartita che corrisponda proprio a queste caratteristiche. Le parti sono vicine e adesso non ci resta che attendere gli sviluppi. Udogie, altro obiettivo bianconero, come sappiamo, alla fine rimarrà ancora ad Udine per permettere un ulteriore crescita.