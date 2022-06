Calciomercato Juventus, sfida al Milan per il “fedelissimo”: rinnovo come passaggio cruciale

Calciomercato Juventus, sfida con i rossoneri per un profilo decisamente interessante in possibile uscita da una rivale di Serie A.

Calciomercato Juventus, sfida con il Milan per il possibile assalto a Cristante. Stando infatti all’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza bianconera avrebbe identificato nel fedelissimo giallorosso il potenziale rinforzo ideale.

Un giocatore duttile e dalle capacità anche difensiva, all’occorrenza, lo si è già visto con Mourinho, Cristante può anche intraprendere il ruolo di difensore centrale. Cristante piace anche al Milan e adesso potrebbe scatenarsi, addirittura, una potenziale asta su di lui.

Calciomercato Juventus, valzer in Serie A per Cristante

Con queste premesse, non sorprende che Bryan ricambi pienamente la stima. «Mourinho ha portato l’esperienza che ci serviva. Avevamo bisogno di un leader nei momenti difficili e che sapesse come si vincono queste finali in Europa». Missione compiuta, e ora tocca alla dirigenza accontentare Cristante. Il giocatore ha tutta l’intenzione di restare in giallorosso, ma sono tanti i club – dal Milan alla Juventus — che hanno sondato il suo entourage per capire se ci sono margini per impostare una eventuale trattativa. Per Bryan, però, la Roma resta un punto fermo, sperando che i vertici della società intendano riconoscergli economicamente lo stesso ruolo che ha in campo. Per intenderci, nessuno pretende cifre alla Pellegrini o alla Abraham, ma la forbice finale della trattativa non dovrebbe essere troppo netta. (Gazzetta dello Sport)