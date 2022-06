Calciomercato Juventus, gerarchie ribaltate: incontro per la firma

Cosa succederà nelle prossime settimane per il calciomercato della Juventus? E’ questa la domanda che tanti tifosi si stanno facndo in questo momento.

Si avvicina sempre più il giorno del ritiro per la squadra bianconera, ma per il momento non è stato messo a segno alcun colpo ufficiale. Nulla di particolarmente preoccupante, sia ben chiaro, considerando che in ogni caso le trattative saranno ufficialmente aperte solamente all’inizio del mese di luglio. Tuttavia è chiaro che i supporters bianconeri sperano che possano arrivare al più presto rinforzi per mister Allegri.

L’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo vincente e per farlo c’è bisogno non solo di campioni affermati, ma anche di giovani in rampa di lancio, che possano essere le colonne della squadra bianconera per i prossimi anni. Tanti sono i nomi che sono circolati ultimamente come possibili rinforzi, ma senza dubbio la dirigenza avrà ben chiari quali sono i suoi obiettivi.

Calciomercato Juventus, nel weekend l’incontro per il rinnovo di Fagioli

E poi non bisogna solo fare grandi acquisti, ma anche decidere il da farsi sui tanti giocatori che sono di proprietà della Juventus e che torneranno per fine prestito. Uno di questi è il promettentissimo centrocampista Fagioli, fresco di promozione in A con la Cremonese. Come sottolinea Romeo Agresti su Twitter, entro il weekend ci sarà un incontro tra le parti per arrivare al rinnovo con il centrocampista.

Confermato: la #Juve entro il fine settimana incontrerà l’entourage di #Fagioli. Pronta l’offerta per il rinnovo // Confirmed: Juventus will meet with Fagioli’s entourage during this week. The Bianconeri are set to make an offer regarding a contract extension 💎🇮🇹 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 16, 2022

La Juventus punta molto su Fagioli e ancora non è stato deciso se rimarrà nella prossima stagione alla corte di Allegri oppure sarà prestato, in serie A, per consentirgli di giocare con maggiore continuità.