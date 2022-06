Calciomercato Juventus, Allegri gli dice addio: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, il giocatore che piaceva molto Allegri ha deciso di continuare e rinnovare: firma fino al 2026.

Nulla da fare per Gavi. Alla fine il centrocampista del Barcellona continuerà, ancora, in blaugrana. Per molto tempo è stato accostato ai bianconeri ma adesso il giovane calciatore ha deciso di rinnovare il proprio contratto e di stabilire, dunque, un contratto con il Barcellona fino al 2026.

Come comunicato anche da ‘Mundo Deportivo’, il giocatore, alla fine, rinnoverà fino al 2026 rilanciandosi del tutto in blaugrana. Nulla da fare quindi per il futuro bianconero di Gavi. Giocatore molto stimato da Allegri che poteva diventare molto interessante in chiave mercato.

