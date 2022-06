Calciomercato Juventus, Conte nuovo allenatore: ribaltone con Agnelli

Per il calciomercato della Juventus si avvicinano i giorni chiave, con la dirigenza a caccia di diversi innesti in tutti i reparti del campo.

La società ha intrapreso nello scorso mese di gennaio un percorso di rinnovamento, con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria che sono stati l’incipit di una fase che vede la Juve impegnata ad abbassare l’età media per cercare di aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Max Allegri. Chiamato a fare senz’altro meglio della passata stagione, quando i bianconeri non sono riusciti a conquistare alcun titolo, ottenendo comunque il quarto posto. Obiettivo minimo per andare in Champions League e garantirsi introiti importanti.

Nelle ultime ore, anche per una foto che ha visto Allegri ritratto a Montecarlo insieme a Campos, si sono alimentate le voci di una possibile offerta del Psg nei confronti del livornese. E di un effetto domino che potrebbe riportare Antonio Conte a Torino. Ribaltone che sembra comunque essere impossibile, visto il lungo contratto che lega Allegri alla Juve e alla volontà del club di andare avanti nel progetto iniziato.

Calciomercato Juventus, Agresti: “Prima o poi Conte tornerà in bianconero”

In diretta a “Juventibus” il giornalista Romeo Agresti non ha comunque escluso il ritorno del tecnico pugliese in bianconero. “Momblano dice che il rapporto tra Conte e la Juventus è tornato buono? Di più, è ottimo” sono le sue parole riportate da calciomercato.it. “Al momento non sembra esserci segnale che vada via, ma se Allegri dovesse farlo il nome del tecnico salentino del Tottenham è da tenere in considerazione. Ma sono sicuro che, comunque vada quest’estate, prima o poi Conte tornerà alla Juve“. Del resto non si può cancellare il passato di un grande uomo di calcio come lui che della Juventus è stato capitano a lungo oltre che allenatore.