Calciomercato, dalla Fiorentina alla Juventus: lo scambio che risolve i problemi.

Quello che si prefigura all’orizzonte potrebbe essere l’ennesimo passaggio di un giocatore dalla Juventus alla Fiorentina, che si andrebbe ad aggiungere ai vari Bernardeschi, Vlahovic e Chiesa.

L’indiscrezione di mercato non è infatti così scontata e nell’affare rientrerebbe anche l’Arsenal poichè sono proprio i Gunners a detenere il cartellino del giocatore uruguaiano che sarebbe sicuramente un ottimo innesto per il vacillante centrocampo della Juventus. Il giocatore in questione arriverebbe inoltre a mezzo di scambio con un giocatore, sempre del centrocampo, finito da tempo nel mirino dei Gunners.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal punta Arthur: la controparte è Torreira

Il centrocampista uruguaiano, che ha passato l’ultima stagione in viola ma il cui riscatto non è stato portato a termine, potrebbe infatti essere inserito nell’affare che porterebbe Arthur in Inghilterra. La dirigenza dell’Arsenal è interessata al brasiliano, per il quale aveva sondato il terreno anche a gennaio, e quindi , almeno sulla carta, lo scambio potrebbe verificarsi senza particolari problematiche.

Ricordiamo che negli ultimi giorni, anche la Lazio e la Roma avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione. Le chances legate ad una permanenza di Torrierà in quel di Londra sono molto poche, motivo per il quale ci potrebbe essere nuovamente la Serie A nel futuro del funambolico centrocampista, in grado di fare la differenza nello scacchiere tattico di Italiano.