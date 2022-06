Calciomercato Juventus, l’ufficialità è appena arrivata: il difensore è stato riscattato per circa venti milioni di euro.

All’improvviso, il tesoretto. Quando ormai sembrava definitivamente tramontata l’ipotesi del riscatto. Ed invece, a giorni, la Juventus si ritroverà con circa 20 milioni in più da poter reinvestire sul mercato che sta per aprire i battenti. Arriveranno – è ufficiale da qualche minuto – dalla cessione di Merih Demiral, che l’Atalanta ha appena riscattato, esercitando dunque l’opzione a suo favore. Una decisione, quella della società orobica, presa proprio al fotofinish: in serata, infatti, sarebbero scaduti i termini per effettuare l’operazione.

Può tirare un sospiro di sollievo la Signora. Sì, perché se la Dea non avesse deciso di trattenere il difensore turco – oltre 40 presenze stagionali, più due gol e tre assist, quest’anno con la squadra di Gian Piero Gasperini – sarebbe stato un bel “guaio”. Perché Demiral non rientrava affatto nei piani di Massimiliano Allegri e c’era il rischio che la Juventus si ritrovasse con un calciatore scontento, in quanto fuori dal progetto.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta ha riscattato Demiral

Non è detto, però, che Demiral rimanga all’Atalanta. A Bergamo, dove ha comunque fatto bene meritandosi la riconferma, potrebbe essere solamente di passaggio. L’ormai ex bianconero ha difatti tante richieste dall’estero, in particolar modo dalla Premier League. Tra i club più interessati c’è il Newcastle degli sceicchi, che gli sta facendo la corte già da un paio di mesi. Non è di quest’avviso l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha da poco pubblicato su Twitter la notizia dell’ufficialità del riscatto. Secondo il giornalista di Sky Sport, il futuro di Demiral dovrebbe essere ancora in Lombardia.