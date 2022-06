Koulibaly alla Juventus, Cherubini a fari spenti: doppia opzione di scambio

Koulibaly alla Juventus, il difensore è sul mercato: se non dovesse rinnovare con il Napoli potrebbe svestire l’azzurro in estate.

Kalidou Koulibaly ha sempre esercitato un fascino particolare nei confronti della Juventus. Il forte centrale senegalese, colonna portante – nonché fiero rivale – di quel Napoli che negli ultimi anni dello scorso decennio contendeva lo scudetto ai bianconeri, continua ad essere considerato un potenziale obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

Un’idea “antica” tornata prepotentemente d’attualità. Il difensore azzurro, il cui contratto coi partenopei scadrà nell’estate 2023, stavolta potrebbe davvero fare al caso di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese lo stima molto, non ne ha mai fatto mistero. E avrebbe suggerito ai suoi dirigenti di informarsi sulla fattibilità dell’operazione. Koulibaly colmerebbe il vuoto lasciato da Giorgio Chiellini. L’ormai ex capitano che tra qualche giorno inizierà la sua ultima avventura da calciatore a Los Angeles, negli Stati Uniti. Dietro, al momento, la coppia titolare sarebbe formata da Matthjs de Ligt e Leonardo Bonucci. Impensabile però pensare che i due possano giocare tutte le partite. Specie l’italiano, che nell’ultima stagione ha dovuto combattere con gli infortuni.

Koulibaly alla Juventus, Demiral o Gatti per il senegalese

Campione d’Africa in carica con il suo Senegal, Koulibaly sta per compiere 31 anni ed è alla ricerca dell’ultimo contratto importante della sua carriera. Con la società di Aurelio De Laurentiis è in ballo da tempo il discorso sul rinnovo ma finora le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. Il rischio, dunque, è che il senegalese il prossimo anno vada via a zero, più o meno come farà Lorenzo Insigne tra qualche giorno, trasferendosi in Canada al Toronto. L’idea del presidente azzurro sarebbe quella di cedere Koulibaly in questa sessione di mercato ma per il suo cartellino servono almeno quaranta milioni di euro.

A tal proposito è intervenuto a Radio Punto Nuovo l’esperto di calciomercato Carlo Laudisa. “Può succedere di tutto – ha spiegato il giornalista della Gazzetta dello Sport – C’è il rischio che si vada per le lunghe, visto che il Napoli chiede qyaranta milioni di euro e gli acquirenti invece sperano di risparmiare. Il Psg al momento è su Skriniar dell’Inter, mentre il Barcellona non può permettersi certi ingaggi. La Juventus può offrire Demiral o Gatti, ma al momento sappiamo che De Laurentiis non accetta contropartite”.