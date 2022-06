Calciomercato Juventus, fa tutto Allegri | Addio rimandato

Calciomercato Juventus, il giovane calciatore potrebbe essere ceduto in prestito per mettere in mostra le proprie qualità.

Giugno volge al termine e in casa Juventus è tempo di decisioni importanti. Tra due settimane aprirà ufficialmente i battenti il calciomercato e i bianconeri hanno la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e renderla maggiormente competitiva. L’annata che si è appena conclusa ha deluso su quasi tutti i punti di vista. La Signora è riuscita a limitare i danni conquistando la qualificazione alla Champions League ed evitando un bagno di sangue dal punto di vista economico. Ma il quarto posto non può bastare.

L’investimento che la società ha effettuato lo scorso gennaio significa che la volontà è quella di riaprire un nuovo ciclo vincente. E tornare presto a dominare sia in Italia che in Europa: sarà tuttavia fondamentale non commettere errori in sede di mercato. In questi giorni si pensa principalmente agli affari in entrata, uno su tutti quello che dovrebbe riportare a Torino Paul Pogba dopo sette anni. Ad ogni modo il direttore sportivo Federico Cherubini sta focalizzando la sua attenzione anche sulle eventuali uscite.

Calciomercato Juventus, possibile prestito per Kaio Jorge a gennaio

Tra i vari giocatori che potrebbero lasciare la Juventus c’è anche Kaio Jorge. Il giovane prospetto brasiliano attualmente è ancora alle prese con il brutto infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dai campi da gioco dallo scorso febbraio. Difficilmente si ristabilirà prima del prossimo autunno ma i bianconeri, come riporta calciomercato.it, starebbero già valutando la possibile cessione in prestito in vista del mercato invernale. L’idea di Massimiliano Allegri, che apprezza molto il giocatore, sarebbe quella di vederlo all’opera in Serie A, così da poterlo osservare “da vicino”.