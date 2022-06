Calciomercato, è Juve-Inter anche in corsia: blitz e asta furiosa

Calciomercato, è Juve-Inter anche per la corsia. Il derby d’Italia accende anche le manovre di questa estate che si preannuncia caldissima

L’asse Torino-Milan accede il calciomercato. E il derby d’Italia tra Juve e Inter si preannuncia infuocato per quelle che sono i possibili incroci sulle trattative. Non c’è solamente la questione Dybala – ormai a un passo dai nerazzurri – a tenere banco. Ma anche un altro nome potrebbe far scattare la scintilla. Con la Juventus, secondo quanto riportato questa mattina in edicola da TuttoSport – che sarebbe pronta al blitz.

Come si sa Cherubini è alla ricerca di esterni: non solo lì davanti, ma anche dietro, serve quasi un ricambio generazionale visto che ormai Cuadrado si appresta a vivere quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in bianconero, e Alex Sandro rimane sempre in bilico: il brasiliano è in uscita anche per via del contratto in scadenza nel 2023, ma di offerte almeno per ora non ne sono arrivate. Il futuro in questo caso è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Inter, asta per Cambiaso

Il nome che circola in casa bianconera da diverso tempo è quello di Cambiaso: nei mesi scorsi Cherubini sembrava davvero ad un passo dal chiudere l’operazione, ma poi le cose sono cambiate e allora l’Inter di Marotta è davanti. Ma nelle prossime ore ci potrebbe essere il blitz pronto a cambiare tutto.

Sì, sarebbe in programma un incontro tra la società bianconera e l’agente del terzino del Genoa che è già nel giro della Nazionale azzurra Under 21. Un’accelerazione insomma da parte dei piemontesi per cercare di piazzare il colpo che può essere davvero guardato in un’ottica di prospettiva assai importante. Il compito non sarà sicuramente semplice, ma la pista che porta a Cambiaso è tornato improvvisamente di nuovo calda.