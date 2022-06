Calciomercato Juventus, Di Maria e l’ora del sì: ha già detto “basta”

Ogni giorno che passa si avvicina il ritorno in campo bianconeri per il ritiro estivo e il calciomercato della Juventus diventa sempre più bollente.

Sono ormai settimane che tanti calciatori vengono accostati alla squadra del patron Agnelli. Che dal canto suo ha la necessità di rinforzarsi praticamente in tutte le zone del campo. Per questo motivo la dirigenza sta lavorando con attenzione da diverso tempo, al fine di portare a Torino i giocatori adatti alle idee di gioco di mister Allegri.

Non c’è solamente l’attacco tra le priorità della Juventus, perché anche in difesa e a centrocampo c’è l’urgenza di accogliere almeno un paio di volti nuovi per sostituire i giocatori che hanno deciso di lasciare la squadra bianconera e quelli che potrebbero farlo nel corso delle prossime settimane. L’erede di Dybala sembra in realtà essere stato già scelto, si tratta di Angel Di Maria, parametro zero visto che il suo contratto con il Psg scadrà il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, Di Maria decide nel weekend: è tornato in Europa

Il pressing dei bianconeri è costante e sembrano arrivare buone notizie in tal senso. Come si legge su Tuttosport infatti Di Maria ha interrotto le vacanze in Argentina per tornare in Europa, segnale inequivocabile che per lui è arrivato il momento della scelta.

#DiMaria torna in Europa, è il momento della scelta. #Juventus in vantaggio sul #Barcellona che non può muoversi per i problemi finanziari, c’è ottimismo anche perché l’ultima offerta è di 7 milioni per una stagione (#Tuttosport) pic.twitter.com/oN7dA7nqak — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 18, 2022

Con la Juventus che è in pole position, visto che ha offerto 7 milioni di euro a stagione. Una somma che nessun altro club ha pareggiato, nemmeno il Barcellona. I blaugrana hanno problemi finanziari e non possono fare altri sforzi economici. La decisione del giocatore potrebbe arrivare nel weekend.