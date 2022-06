Calciomercato Juventus, asse rovente: poker di colpi in Serie A

Per il calciomercato estivo della Juventus gli ultimi giorni del mese di giugno sembrano poter essere già molto importanti per acquisti e cessioni.

Del resto l’inizio del campionato si fa sempre più vicino, e con lui anche il ritiro durante il quale Allegri dovrà mettere a punto l’undici titolare. Lavoro da fare sul campo per la squadra sotto il caldo sole, lavoro da fare altrove invece per una dirigenza che sta cercando di accontentare le richieste del tecnico livornese al massimo delle proprie possibilità.

Ci sono però anche da definire le cessioni dei tanti calciatori che sono rientrati a Torino per fine prestito e per i quali andrà trovata una soluzione. Molti interessano in serie A e potrebbero essere prestati per testarli, magari in ottica di un loro futuro ritorno alla Juventus.

Calciomercato Juventus, gli affari possibili con i salentini

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il ds del Lecce Corvino sta cercando rinforzi per affrontare al meglio il campionato di serie A e potrebbe pescare diversi elementi proprio dalla Juventus, con la quale c’è un ottimo rapporto. I salentini hanno messo gli occhi su Frabotta, che potrebbe arrivare in prestito per rilanciarsi dopo il grave infortunio che lo scorso anno l’ha frenato a Verona. Ma non solo, perchè con lui potrebbe arrivare in difesa anche Dragusin, centrale che deve proseguire nel suo percorso di crescita e deve trovare spazio con regolarità. Al Lecce piacciono anche Ranocchia e Kaio Jorge. Ma per il brasiliano semmai se ne riparlerebbe nella sessione invernale, quando si sarà ripreso dall’infortunio. Il quotidiano rosa spiega che la Juventus potrebbe invece tener d’occhio la crescita di un giocatore del Lecce molto interessante come l’esterno destro Strefezza. Lo scorso anno autore di un campionato incredibile (15 gol) in serie B.