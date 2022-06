Calciomercato Juventus, 15 milioni sul piatto: Allegri ribaltato

Calciomercato Juventus, prosegue la campagna acquisti dei bianconeri, che hanno messo nel mirino diversi profili che militano in Serie A.

Settimana chiave per la sessione estiva di calciomercato della Juventus, con gli uomini mercato bianconeri che si aspettano una risposta in temi relativamente breve da Angel Di Maria, individuato da tempo come il rinforzo adatto su cui puntare, per imprimere una sterzata decisiva a tutto il reparto offensivo. Tridente che, ipoteticamente, potrebbe essere completato da Kostic, con il quale sarebbe stato già trovato un accordo di massima.

I discorsi, però, riguardano anche la corsia esterna” bassa”. In quest’ottica, in qualità di erede di Juan Cuadrado, è tornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juventus il profilo di Molina, autore di una stagione assolutamente esaltante con la maglia dell’Udinese. Secondo quanto riferito da Repubblica, però, la strada per trovare un accordo definitivo per il trasferimento dell’argentino all’ombra della Mole non è ancora in discesa: l’Udinese, infatti, avrebbe rispedito al mittente la prima offerta della “Vecchia Signora”, consistente in 12 milioni di euro, più tre di bonus, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica. No secco dei friulani, che continuano a chiedere 20 milioni cash. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, con Allegri che spinge sull’acceleratore affinché si possa trovare la quadra giusta.