Calciomercato Juventus, colpo di scena Di Maria: è arrivato il primo sì

Anche di domenica ovviamente continuano ad aggiornarsi i rumors di calciomercato estivo che vedono coinvolta la Juventus di Allegri.

Del resto si sta avvicinando sempre più il giorno del ritiro per i ragazzi bianconeri e il tecnico livornese spera di avere a disposizione al più presto la rosa al completo per poter lavorare sul campo in vista del campionato. Missione complicata dunque per la dirigenza, che sicuramente farà in modo di arrivare a dama sugli obiettivi prefissati anche in extremis. Bisogna sempre tenere d’occhio il bilancio e il monte ingaggi.

C’è una trattativa che è ormai ben imbastita dalla dirigenza bianconera ed è quella che riguarda Angel Di Maria, che nei piani del club è destinato ad essere l’erede di Paulo Dybala. Giocatore di grande esperienza e carisma, è libero da impegni visto che il suo contratto con il Psg scade il 30 giugno. Il corteggiamento della Juventus va avanti da tempo e le prossime ore sono quelle cruciali.

Calciomercato Juventus, cambiata l’offerta per convincere Di Maria

Le parti non sono state molto distanti nelle ultime settimane e il Barcellona, club interessato all’argentino, non pare essere in grado di alzare la sua proposta. Come spiega Repubblica, la Juventus nelle ultime ore ha modificato la sua offerta andando incontro alle esigenze dell’esterno offensivo. I bianconeri infatti hanno messo sul piatto un contratto di un solo anno, a 7 milioni di euro. Con la possibilità per Di Maria di decidere se rinnovare poi per un altro anno o meno. Una proposta – spiega il quotidiano – che ha trovato d’accordo l’entourage del giocatore. Un primo sì molto importante, ma ora manca quello decisivo. Quello di Di Maria. La sua decisione dovrebbe arrivare proprio nel weekend.