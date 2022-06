Calciomercato, vuole solo la Juventus: si chiude a 18 milioni

Calciomercato Juventus, ha scelto i bianconeri: persiste ancora distanza tra domanda ed offerta. A 18 milioni il bandolo della matassa.

Fiato sospeso Juventus. Ore decisive in casa bianconera, con tutta l’area mercato in fibrillazione per conoscere la decisione, spartiacque, di Angel Di Maria. Prendere o lasciare, “El Fideo” dovrà comunicare alla “Vecchia Signora” le reali intenzioni, dopo che “Madama” è arrivata a mettere sul piatto un annuale, accontentando in toto le richieste dell’argentino. Ma intanto, Cherubini si muove anche su altri obiettivi.

Dopo aver chiuso per Pogba e aver mollato Morata, Dybala e Bernardeschi, è di vitale importanza l’acquisto di un altro esterno, oltre Di Maria. Con Zaniolo sullo sfondo, e per il quale ci sarebbero stati dei contatti anche nei giorni scorsi, la Juventus continua il pressing per Filip Kostic. L’esterno serbo, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023, piace e non poco dalle parti di Torino; il diretto interessato ha messo la Juve – con cui ha già trovato un accordo sulla base di un triennale a 2,5 milioni di euro a stagione – in cima alla lista delle sue priorità, ma manca ancora l’accordo totale fra i club.

Calciomercato Juventus, ore decisive anche per Kostic. le cifre in ballo

Secondo quanto riferito da Sport.de, al momento l’Eintracht Francoforte sarà irremovibile sulla richiesta iniziale da 20 milioni. Al momento, la Juventus non si sarebbe spinta oltre i 12 milioni: un’intesa di massima potrebbe essere trovata a 17-18 milioni di euro. Si prospettano ore importanti anche sotto questo punto di vista: il serbo ha rifiutato le proposte di rinnovo con le quali l’Eintracht ha provato ad ingolosirlo, aspettando un assalto bianconero che al momento non ha ancora colto i frutti sperati. La strada, però, sembra essere tracciata, così come load reciproca volontà di venirsi incontro.