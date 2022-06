Calciomercato Juventus, Odissea ricominciata: saluta dopo un anno

Calciomercato Juventus, il futuro del difensore potrebbe già essere, nuovamente, altrove. Dopo solo un anno addio all’estero: ecco dove.

Calciomercato Juventus, nemmeno tempo di adattarsi e già con le valigie in mano. Il futuro di Luca Pellegrini potrebbe essere, nuovamente, altrove. Si parla di un futuro “deciso” per il laterale italiano.

Il futuro di Pellegrini potrebbe quindi essere nuovamente altrove ma stavolta all’estero, il suo agente Vincenzo Raiola starebbe già lavorando alla possibile, nuova, destinazione. Si parla di un’avventura in Premier League. Due sono le opzioni: West Ham e Fulham.

Calciomercato Juventus, futuro londinese per Pellegrini | Addio dopo un anno

Stando infatti all’indiscrezione riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro di Pellegrini potrebbe ripartire dall’Inghilterra. Due squadri londinesi lo starebbero sondando e potrebbe concludere l’operazione.

West Ham e Fulham (entrambe squadra di Londra) andrebbero, volentieri, a chiudere l’obiettivo in difesa. Un laterale di qualità con cui i bianconeri potrebbero anche guadagnare un buon tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata. In attesa di ulteriori novità, Allegri e soprattutto Cherubini, si concentrano sugli obiettivi da consolidare il più presto possibile. C’è infatti molta attesa per l’ufficialità de colpo in mediana: Paul Pogba, che potrebbe già arrivare nei primi giorni di luglio.