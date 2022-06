Calciomercato Juventus, richiesta ufficiale: cessione da 20 milioni

È iniziata una nuova settimana per il calciomercato della Juventus. Settimana che potrebbe vedere magari i primi colpi bianconeri.

La sessione dei trasferimenti estivi ancora non si è aperta ma i tifosi attendono con grande ansia le novità di mercato relative alla squadra di Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto che si sogna una stagione da grandi protagonisti. La Juventus deve tornare a lottare per lo scudetto in serie A ma per farlo deve rinforzarsi ed avere tante alternative in rosa in una stagione che come sempre vedrà i bianconeri impegnati su più fronti.

La dirigenza è ormai al lavoro da tante settimane sugli obiettivi prefissati e si sta avvicinando il momento di chiudere le trattative. Quest’anno si comincia a giocare attorno a Ferragosto e si dovrà partire già al massimo per non lasciare per strada punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa al tricolore. Ma si deve pensare anche alle cessioni per questioni di bilancio.

Calciomercato Juventus, Rabiot ha chiesto di essere ceduto

C’è un giocatore che a quanto pare ha manifestato l’intenzione di lasciare il club bianconero. Secondo L’Equipe, infatti, Adrien Rabiot avrebbe comunicato alla Juventus di voler essere ceduto nel corso di quest’estate. Il francese viene considerato da Allegri un titolare fisso, lo sottolinea lo spazio che ha avuto nel corso dell’ultima stagione. Ha ancora un anno di contratto ma a quanto si scrive in Francia ha intenzione di cambiare aria già nelle prossime settimane. Nel suo futuro pare esserci la Premier League. Sia il Chelsea che il Manchester United avrebbero chiesto informazioni su di lui, così come il sempre ambizioso Newcastle. Prezzo fissato in circa 20 milioni di euro, operazione che porterebbe dunque in cassa soldi importanti per la Juve.