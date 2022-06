Calciomercato, Juventus -Roma e quel pentimento: pronto ritorno

Per adesso il calciomercato della Juventus è ancora fermo ma a giorni potrebbero arrivare novità importanti.

I bianconeri adesso si stanno focalizzando ancora con grande attenzione sui possibili innesti in vista di un campionato che si fa sempre più vicino. Mister Allegri ha la necessità di accogliere almeno sei o sette volti nuovi e la speranza è quella di poter avere a disposizione i rinforzi al più presto. Affinché possano lavorare sul campo e apprendere idee e schemi dell’allenatore livornese.

La dirigenza bianconera però non deve guardare solo agli acquisti ma ovviamente anche alle cessioni. Che faranno in modo non solo di poter recuperare un tesoretto da reinvestire ma anche di non appesantire un monte ingaggi che è già di per sé elevato. Tra i settori del campo che dovrebbero subire cambiamenti c’è anche la fascia sinistra.

Calciomercato Juventus, Pellegrini torna alla Roma?

La Juventus in quella zona sta cercando un nuovo innesto che tuttavia non pare destinato a prendere il posto di Alex Sandro. Il brasiliano ha infatti espresso la sua volontà di rimanere a Torino anche per l’ultimo anno di contratto che lo lega alla squadra bianconera. Andrà via dunque a parametro zero alla fine del prossimo campionato. Potrebbe essere dunque Luca Pellegrini a decidere di cambiare aria, considerando anche il rinnovo di De Sciglio che fornisce a mister Allegri un’altra alternativa per la fascia sinistra. Come ha scritto oggi il Corriere dello Sport per il giovane laterale mancino all’estero c’è stato un interessamento da parte del West Ham. Tuttavia sono in aumento i rumors che lo vorrebbero come possibile rinforzo della Roma. In questo caso Pellegrini ritornerebbe al club giallorosso, dove ha mosso i primi calci da calciatore professionista prima di essere ceduto alla Juventus nell’affare Spinazzola.