Calciomercato, attenta Juve: “offerta ufficiale da 20 milioni”

Calciomercato, il futuro dell’obiettivo bianconero potrebbe essere in Spagna: da Madrid fanno sul serio per il giocatore.

Sistemare le fasce è una delle priorità della Juventus. L’emergenza, si sa, è principalmente a sinistra ma è probabile che bisognerà intervenire anche sulla corsia opposta. Lì dove c’è Juan Cuadrado. D’accordo, uno di quei giocatori capaci di rendersi imprendibili e creare superiorità numerica, per questo ritenuto indispensabile da Massimiliano Allegri. Ma il nazionale colombiano non è più giovanissimo – da qualche settimana ha compiuto 34 anni – e poi non è ancora ben chiaro il discorso a proposito della permanenza a Torino del giocatore, il cui rinnovo fino all’estate 2023 è comunque scattato automaticamente in base al raggiungimento delle quaranta presenze stagionali.

Come riporta Tuttosport, Cuadrado potrebbe però essere sacrificato – specie se dovesse pervenire l’offerta giusta – nell’ottica di un ulteriore ridimensionamento del monte-ingaggi. Sorte che toccherebbe anche a gente come Alex Sandro e Rabiot, alti due giocatori in questo momento con la valigia in mano per via dello stipendio troppo alto. E il colombiano, nonostante non sia più un ragazzino, piace molto alla Roma di José Mourinho e sarebbe pronta ad effettuare un sondaggio anche l’Inter di Bebbe Marotta.

Calciomercato, l’Atletico Madrid ci riprova per Molina

Motivo per cui il direttore sportivo bianconero, Federico Cherubini, continua a seguire da vicino l’evoluzione della trattativa tra Nahuel Molina dell’Udinese e l’Atletico Madrid. Dalla capitale spagnola sembrano fare sul serio per il terzino destro argentino, rivelazione dell’ultima Serie A con la maglia friulana. Un calciatore che ha dimostrato di poter far bene anche in un contesto più competitivo. E che potrebbe seguire le orme del suo compagno di nazionale Rodrigo De Paul, anche lui lo scorso anno migrato dall’Udinese all’Atletico.

Di Molina ha parlato il giornalista Luca Momblano durante la diretta Twitch di Juventibus, svelando come la prima offerta dei Colchoneros di circa 20 milioni sia già stata recapitata. Cifra comunque ancora lontana dai 30 richiesti dal club friulano.