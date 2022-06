Calciomercato Juventus, irruzione in Ligue 1: scippo stellare da 20 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono gli occhi su un possibile rinforzo che fa impazzire le big italiane: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, non solo i rossoneri. Anche la Vecchia Signora sembra seguire con attenzione l’evoluzione della – possibile – trattativa per Renato Sanches. Il giocatore portoghese piace molto al mister Allegri e adesso potrebbe diventare un’asta vera e propria tra Juventus, Milan e Psg.

Molto probabilmente in casa bianconera Rabiot dirà addio e, dunque, il rimpiazzo ideale per la prossima stagione potrebbe essere il portoghese. Il suo attuale club, il Lille, chiederebbe per il suo cartellino una cifra pari a 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 20 milioni per Renato Sanches | Asta per il portoghese

Come sottolinea ‘La Stampa’ sarebbero ben tre i club interessanti al prorompente centrocampista. Un rinforzo ideale anche date le caratteristiche. Allegri ha bisogno di questo tipo di giocatore da affiancare al già confermato Pogba e il suo acquisto rappresenterebbe un ulteriore upgrade in mediana.

Come dicevamo poc’anzi, adesso la corsa al centrocampista potrebbe essere tripla. Juventus, Milan e Psg sarebbe le tre squadre ai vertici a contenderselo. Il Lille chiede 20 milioni di euro per il portoghese che si svincolerà tra un anno, andando così in scadenza. La Vecchia Signora prova ad inserirsi tra i rossoneri ed i francesi e spera di avere la meglio. Intanto dalle parti della Continassa si aspetta ancora l’annuncio e quindi l’arrivo di Di Maria. Cresce ottimismo per l’esterno e tra qualche giorno avremo, certamente, la parola fine sulla possibile trattativa, si spera, con risultati positivi.