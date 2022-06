Calciomercato Juventus, Pogba va di fretta: fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, scatta il conto alla rovescia per Pogba: fissate le visite mediche per il centrocampista francese. Si chiude.

Sembrava un sogno, nel mezzo della scorsa stagione, quello di poter rivedere Paul Pogba in bianconero. Ma i sogni, ogni tanto, si realizzano anche. Ed è proprio questo il caso, con il centrocampista francese svincolato dal Manchester United che ormai è della Juventus. Sì, manca l’annuncio ufficiale, che poi è la parte più importante. Ma tutte le indicazioni portano ad un’operazione ormai bella che fatta.

E poi c’è un ulteriore novità, quella relativa alle visite mediche che secondo quanto riportato da Sportitalia sarebbero già state fissate: sì, alla fine di questa settimana probabilmente. Insomma, Pogba va di fretta e vuole mettere nero su bianco prima di godersi gli ultimi giorno di vacanza per poi ricominciare ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri che ha caldeggiato in maniera decisiva il suo ritorno.

Calciomercato Juventus, è Pogback

Insomma, è Pogback. Ormai certo, ormai sicuro. Il Polpo dopo essere tornato al Manchester United è pronto a rivivere la sua seconda esperienza in Serie A, sempre con la maglia della Juventus addosso, ma con sensazioni e prospettive diverse rispetto a quello che è stato qualche anno fa. Allora era un giovane di belle speranze, esploso poi in maniera definitiva, che era tornato in Premier League anche per “regalare” a Marotta una delle più importanti plusvalenze che il calciomercato ricordi. Adesso rientra alla base da uomo che deve cambiare le sorti di una squadra che lo scorso anno ha chiuso senza titoli e che ha la voglia di tornare ad alzare i trofei. E magari andare il più avanti possibile in Champions League. Con il Polpo – che dovrebbe essere accompagnato in questa seconda fase della sua carriera juventina da Di Maria – tutto è possibile.