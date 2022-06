Calciomercato, Dzeko lancia la Juventus: la risposta è già arrivata

Calciomercato, l’idea Dzeko con il passare delle ore diventa sempre più chiara. E l’attaccante ha già dato la sua risposta

Con l’arrivo di Lukaku le cose per Edin Dzeko all’Inter cambieranno. Diventerà la seconda, o la terza scelta, e potrebbe anche fare spazio per l’altro innesto nerazzurro che per il momento, appunto per il troppo affollamento che c’è lì davanti, rimane congelato: in questo caso parliamo di Dybala ovviamente. Insomma, dopo una sola stagione alla corte di Simone Inzaghi, l’attaccante bosniaco potrebbe lasciare Milano e trasferirsi, chissà, magari a pochi chilometri. La Juventus, infatti, ci starebbe pensando come vice Vlahovic. O magari al fianco del giovane centravanti bianconero.

Vedremo quello che sarà nelle prossime settimane. Ma senza dubbio quella che sembrava sicuramente una suggestione adesso sta diventando qualcosa di decisamente importante. Anche perché, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’interista avrebbe già fatto capire quali sono le sue intenzioni. Rimanere in Italia.

Calciomercato, Dzeko ha detto no al Valencia

Ha detto di no al Valencia, secondo il giornalista, anche se lo stesso ha spiegato che la situazione Dzeko è legata a doppio filo con quella che vede protagonista Lautaro: per il Toro ci saranno degli assalti e se l’Inter riuscisse a respingerli tutti allora Edin potrebbe davvero partire. La Juve si sa è alla ricerca di un centravanti proprio con le caratteristiche dell’ex Roma, ed è anche in questa ottica che è stato preso in considerazione l’austriaco del Bologna Marko Arnautovic.

Ma Dzeko, per l’esperienza che ha, potrebbe tornare utile anche per Dusan, che potrebbe imparare tanto da un attaccante che nel corso della sua carriera ha segnato, e pure tanto, dovunque sia andato a giocare. Allegri in ogni caso avrebbe dato il via libera all’operazione. Avere Edin, come attaccante di scorta, nonostante l’età, non è roba da poco.