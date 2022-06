JW | Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale: firma fino al 2024

Il calciomercato della Juventus non riguarda solo la prima squadra di Massimiliano Allegri ma anche gli altri team della galassia bianconera.

Cherubini e il suo staff stanno lavorando ormai da tempo per rinforzare l’undici bianconero, chiamato a lottare per lo scudetto in serie A. Ma la Juventus ha anche altre squadre da continuare a far crescere, dall’Under 23 alle formazioni giovanili dove cresceranno i campioni del futuro.

E poi c’รจ la squadra femminile, che nella passata stagione si รจ tolta grandi soddisfazioni e vuole continuare ad essere protagonista in Italia e in Europa. Nella giornata di oggi รจ stato reso noto un importante ingaggio proprio per le ragazze bianconere.

Calciomercato Juventus, torna Sofia Cantore in attacco

La notizia รจ arrivata direttamente dal sito internet bianconero: Sofia Cantore torna a vestire la maglia della Juventus femminile.

“Dal 1ยฐ luglio farร nuovamente parte delle Juventus Women: per lei contratto fino al 2024 e maglia numero 9. – si legge nella nota della Juventus – Il ritorno di Cantore รจ il punto dโ€™arrivo di un percorso iniziato nel 2019 quando, dopo due stagioni in bianconero, aveva fatto le valigie per mettere nel suo bagaglio altre esperienze, salutando con un arrivederci. Cosรฌ prima il Verona, dove ha collezionato, in Serie A, 3 gol in 14 presenze, in seguito la Florentia, con 9 reti in 22 apparizioni e nellโ€™ultima stagione il Sassuolo: 14 gare in A, 8 gol e un ruolo da protagonista assoluta nel gioco neroverde”. Sarร senz’altro una pedina importante della formazione di Montemurro.