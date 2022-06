Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: ha già firmato

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus cercherà di mettere le basi per costruire un nuovo progetto pluriennale che porti al trionfo.

La società bianconera sta investendo molto nella prima squadra. Dopo una stagione chiusa senza la conquista di alcun titolo, in questo calciomercato si cercherà di rinnovare e rinforzare la rosa di mister Allegri. Con l’obiettivo di tornare a vincere al più presto il tricolore. Ma il progetto della Juventus viaggia anche su altri binari.

Non bisogna dimenticare una squadra femminile sempre più forte e vincente, che si è tolta grandi soddisfazioni nell’ultima stagione e vuole continuare a stupire. Così come l’under 23, impegnata in serie C. Fari puntati anche sul settore giovanile dove sta per arrivare una novità che senz’altro farà felici i tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, Montero guiderà la formazione under 19

Come ha confermato il giornalista Romeo Agresti su Twitter in casa bianconera ci sarà un gradito ritorno, quello di Paolo Montero. L’ex difensore centrale, oggi allenatore, si legherà alla Juventus per guidare la formazione bianconera under 19. Potrà dunque avere l’occasione di far crescere tanti talenti interessanti, con la speranza che in futuro possano essere elementi della prima squadra.

Confermato: #Montero ha firmato il contratto che lo porterà a guidare l’U19 della #Juventus // Confirmed: Montero has signed his contract with Juventus, he’ll coach the U19 formation ✍️🇺🇾 ⚪️⚫️ @GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 22, 2022

Negli ultimi anni Montero ha allenato in Italia la Sambenedettese prima di passare al timone del San Lorenzo. L’Italia, e in particolare la “sua” Juventus ora è pronta a riabbracciarlo.