Calciomercato Juventus, “giallo” Neymar: l’annuncio bomba che fa sognare

Calciomercato Juventus, giallo Neymar: il presidente del Psg dà un annuncio che fa sognare i tifosi bianconeri. Ecco quello che ha detto

Neymar alla Juve? Fantamercato, sogno, impossibile. Bene, nel momento in cui Momblano ha dato questa notizia, tutti hanno pensato la stessa cosa e staremmo qui poco a discutere su questo. Ma adesso le cose cambiano, soprattutto per quelle che sono state le parole del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che ha parlato non solo con il quotidiano spagnolo Marca, ma anche con la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ed ha risposto alle domande poste sull’attaccante brasiliano. Non chiudendo del tutto ad un possibile addio, anzi.

Al quotidiano spagnolo ha detto: “Neymar fa parte del progetto? Non possiamo parlare di questi temi sui media, alcuni arriveranno e altri andranno via, ma sono trattative private”. Al giornale italiano invece ha spiegato: “Al di là delle voci su Neymar, tutti devono dare il massimo, altrimenti dovranno andarsene, come quelli che se ne sono approfittati. Ci saranno vendite“. Boom.

Ora, rimane senza dubbio il fatto che in questo momento nessuna squadra, o pochissime, possono permettersi quello che è lo stipendio dell’attaccante brasiliano. Ma a quanto pare il Psg, in questa rivoluzione che porterà Galtier in panchina, potrebbe anche decidere di pagare una parte dell’ingaggio di Neymar purché lo stesso vada via. Qualcosa sembra essersi rotto all’interno della squadra parigina. Che sembra voler abbattere i costi e sembra aver deciso di mandare via chi non ha dato quel contributo che fino al momento tutti si aspettavano. Insomma, rivoluzione vera da parte della proprietà parigina che non chiude per niente le porte ad un addio.

E chissà se realmente Cherubini non ci possa fare un pensiero. Sì, è assolutamente difficile. Un sogno. Fantamercato. Però…