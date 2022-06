Calciomercato Juventus, Suarez prende quota: “bomba” dei bookmakers

L’attesa cresce giorno dopo giorno per conoscere i colpi messi a segno nel calciomercato dalla Juventus.

Il lavoro della dirigenza bianconera è ormai iniziato da molte settimane, il taccuino avrà tanti nomi scritti come potenziali colpi per rinforzare la squadra di mister Allegri. Per portare a termine le trattative c’è però bisogno di tempo e ci saranno i mesi estivi per mettere nero su bianco. Tuttavia è banale dire che l’allenatore livornese aspetta i rinforzi per la sua squadra al più presto, considerando il tour de force che ci sarà già a partire dal mese di agosto.

Tante partite ravvicinate già all’inizio del campionato di serie A e non potrebbe essere altrimenti visto che poi ci sarà in autunno la lunga sosta dovuta ai mondiali che si giocheranno in Qatar. Non ci sarà l’Italia ma il calcio ovviamente si fermerà anche nel nostro paese per consentire ai calciatori di raggiungere le rispettive nazionali.

Calciomercato Juventus, Suarez in bianconero è quotato 16

La Juventus sta cercando grandi campioni per rinfozare la sua squadra, con Pogba e Di Maria che sembrano vicini alla firma. C’è la suggestione Neymar ma anche un altro nome che sembra poter stuzzicare (ancora) i tifosi bianconeri. Vale a dire quello di Luis Suarez, che chiusa la sua esperienza con l’Atletico Madrid adesso cerca un’altra sfida calcistica. Secondo gli analisti di Sisal il futuro del centravanti dell’Uruguay pare essere segnato: il suo passaggio al River Plate è infatti in lavagna a “solo” 2, segnale inequivocabile di una trattativa vicina alla conclusione. Rimane in piedi l’ipotesi Aston Villa (3.25) ma non si esclude nemmeno la firma con la Juventus. E’ vero che la quota del suo passaggio in bianconero è alta (16), ma è pur sempre minore di altri grandi club interessati a lui. Da Chelsea e Arsenal, bancati a 25, alla quota altissima – ben 75 – che riguarda invece un suo ingaggio da parte di Monaco, United, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid.