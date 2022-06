Calciomercato, dalla Spagna insistono: “Neymar alla Juventus”

Si avvicina il giorno del ritiro precampionato e i tifosi sono in fermento per conoscere le ultime del calciomercato della Juventus.

Pochi dubbi sul fatto che arriveranno nel corso delle prossime settimane quei giocatori richiesti da mister Allegri per cercare di dare l’assalto allo scudetto. La lotta per il tricolore si preannuncia più incandescente che mai e per questo motivo la società non lesinerà sforzi in chiave mercato. La Juventus ha bisogno di tanti volti nuovi in tutti i reparti e le trattative sono da tempo imbastire.

I prossimi giorni saranno dunque fondamentali per mettere nero su bianco e far sì che i nuovi acquisti possano mettersi a disposizione dell’allenatore nel minor tempo possibile. Il lavoro di Cherubini e del suo staff sarà incentrato non solo sugli acquisti ma anche sulle cessioni e sui prestiti, operazioni indispensabili in uscita.

Calciomercato Juventus, Neymar sogno per l’attacco: aumentano i rumors

Tanti sono i rumors che giorno dopo giorno coinvolgono la squadra bianconera. Grandi nomi come Pogba e Di Maria sembrano essere vicini all’ingaggio, ma dalla Spagna rimbalzano voci che continuano a fare sognare i tifosi bianconeri. “Sport” infatti continua a sottolineare come Neymar potrebbe essere il grandissimo colpo estivo della Juventus. Allegri ha chiesto alla dirigenza grandi campioni per alzare il tasso tecnico della sua squadra. E il brasiliano non ha certo bisogno di presentazioni, è uno di quei giocatori che fanno la differenza. Il Psg pare pronto a cederlo in estate, dopo aver investito molto sulla conferma di Mbappè. Ma per chi vuole puntare a prendere il numero dieci verdeoro c’è un problema di non certa facile soluzione: il prezzo del suo cartellino unito al suo ingaggio, che è ben al di là del tetto bianconero.