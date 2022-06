Calciomercato Juventus, irruzione lampo: incontro anti Inter

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: l’incontro che spaventa l’Inter e potrebbe decidere tutto. Cherubini fa sul serio.

Il mercato della Juventus ruota inevitabilmente attorno al futuro degli esterni. Di Maria il primo nome, ma non solo. Oltre al probabile sbarco all’Ombra della Mole di Filip Kostic, con il cui entourage un accordo di massima sarebbe già stato raggiunto sulla base di un contratto triennale, “Madama” guarda anche al versante “basso” di sinistra, alla luce dell’addio ormai quasi scontato di Luca Pellegrini, che ha diversi estimatori in Premier League.

A tal proposito, si stanno creando tutte le premesse per uno scontro frontale con l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, in mattinata ci sarebbe stato un incontro tra la Juventus e Johannes Spors, il direttore sportivo del Genoa. Un summit importante, nel quale evidentemente la “Vecchia Signora” ha ribadito il proprio interesse per Andrea Cambiaso, finito prepotentemente in cima alla lista dei desideri del management bianconero.

Calciomercato Juventus, tempi serrati per Cambiaso: c’è l’incontro

Nelle scorse settimane, Cambiaso è stato accostato con una certa insistenza all’Inter, che però dopo aver chiuso l’operazione con il Cagliari per Bellanova, sembra aver mollato un pò la presa, avendo sondato con certo interesse anche Destiny Udogie, altro profilo che stuzzica e non poco Cherubini. Apprezzato anche da Napoli ed Atalanta, Cambiaso sta inevitabilmente catalizzando l’attenzione mediatica, con i fari delle big puntati su di lui, a suggellare una stagione che, al netto delle oggettive difficoltà “contingenti”, l’esterno italiano ha vissuto da autentico protagonista.