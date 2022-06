Calciomercato, asse di fuoco con il Psg: “Contatti Hakimi-Juventus”

Calciomercato Juventus, dopo la suggestione Neymar ecco quella per l’ex terzino dell’Inter: i bianconeri guardano a Parigi.

Numerosi sono i nomi accostati alla Juventus negli ultimi giorni. Quello che per qualche ora ha mandato in fibrillazione la tifoseria bianconera è stato indubbiamente il presunto interesse per Neymar. Per adesso nient’altro che una suggestione di mercato, un sogno quasi irrealizzabile se teniamo conto dell’ingaggio pazzesco che il brasiliano percepisce al Psg. Sarebbe un profilo perfetto per la Vecchia Signora, ora che è rimasta orfana di Paulo Dybala. Ma è improbabile che i parigini decidano di liberarlo proprio nell’anno dei Mondiali.

Tutto fatto invece per Paul Pogba. L’incontro avvenuto in giornata con la procuratrice del calciatore Rafaela Pimenta è stato abbastanza proficuo. Resta solamente da definire la durata del contratto, poi la Juventus potrà finalmente riabbracciare il suo “Polpo”. Ancora nessuna novità per quanto riguarda lo sblocco della trattativa per Angel Di Maria: la dirigenza bianconera rimane in attesa di una risposta da parte dell’esterno argentino, che ha già salutato il Psg e tra qualche giorno diventerà uno dei più appetiti parametro zero.

Calciomercato Juventus, l’agente del marocchino smentisce tutto

Restando in tema Parigi, nel pomeriggio è circolata la voce di un possibile tentativo della Juventus per Achraf Hakimi, il fortissimo terzino marocchino passato lo scorso anno dall’Inter – dove fu tra i protagonisti della vittoria dello scudetto – al Psg. In molti sono pronti a scommettere che si tratti di un’altra suggestione, sulla falsariga di quella di Neymar. La smentita è infatti giunta a distanza di qualche ora da parte del suo procuratore Alejandro Camano, ascoltato dal portale calciomercato.it.

Sul tavolo della @juventusfc c’è un nuovo nome,portato dall’agente Camaño ed emerso nei diversi dialoghi (confermati) con il @PSG_inside È quello di Achraf #Hakimi 🇲🇦 — Antonio Salatino (@antosalatino) June 23, 2022

L’agente dell’ex nerazzurro ha ribadito la volontà del suo assistito di rispettare il contratto con il club parigino, a cui si è legato per i prossimi quattro anni.