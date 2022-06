Calciomercato Juventus, Di Maria ha ceduto: risposta definitiva ad Allegri

By

Calciomercato Juventus, Di Maria ha ceduto. Ecco la risposta arrivata dall’argentino ad Allegri e che sembrerebbe aver posto fine alla telenovela.

Lo scenario legato al passaggio dell’ex Real Madrid e PSG alla corte di Allegri sta suscitando clamore e attenzione da circa un mese a questa parte. All’iniziale curiosità e stupore per l’importanza del nome accostato ai bianconeri, ha iniziato a far seguito un sentimento di insofferenza legata al tanto tempo richiesto da Angel prima di pronunciarsi in modo definitivo.

Il campionissimo ha infatti deciso di prendere tempo prima di pronunciarsi, complice una situazione contrattuale che permette lui di poter valutare con calma tutti gli scenari che lo circondano al fine di trovare la migliore soluzione non solo da un punto di vista economico ma anche in termini di qualità della vita.

Giunto a 34 anni, Di Maria sa di aver dato quasi tutto a questo sport ma al contempo di potersi esprimere ancora a livelli importanti. Il fascino del richiamo in patria ha però distratto e influenzato però non poco la sua attenzione, giustificando in tal modo la prolissità dei tempi nell’arrivare ad una risposta definitiva.

Calciomercato Juventus, Di Maria ha deciso

Secondo “La Repubblica”, però, siamo ormai ad una svolta. L’edizione torinese ha stamane evidenziato come Di Mari sembrerebbe essersi convinto. Il giocatore dovrebbe a breve pronunciare il sì definitivo, atteso nei prossimi giorni se non addirittura nel ristrettissimo giro di poche ore.

Decisiva l’ultima proposta di Agnelli che ha consentito di avanzare un contratto annuale da 7 milioni di euro netti garantiti, senza alcuna variabile legata ai bonus che potesse impedire di raggiungere questa somma.