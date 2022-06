Calciomercato Juventus, mosaico completato: scambio e cash al Napoli

Calciomercato Juventus, oltre alla difesa e al reparto degli esterni, fari puntati anche a centrocampo: maxi offerta.

Pogba, ma non solo. Il “balletto” in mediana continua irresistibilmente a tenere banco in casa bianconera. Con Ramsey, Rabiot ed Arthur in uscita, ed un Mckennie per il quale eventualmente saranno ascoltato offerte da 30 milioni in su, è chiaro che il centrocampo di Allegri non può passare soltanto dal ritorno del “Polpo”, tanto invocato dal tecnico livornese.

Riattivato il canale con il Psg per un eventuale scambio Paredes-Kean, con quest’ultimo che, però, dovrà essere riscattato a titolo definitivo dall’Everton, con Milinkovic Savic pista suggestiva e in quanto tale irresistibilmente complicata, da non escludere un eventuale inserimento della Juventus per Fabian Ruiz, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, in scadenza nel 2023. Lo spagnolo sta entrando in rotta di collisione con gli Azzurri, e a fronte di un’offerta da 30 milioni di euro dovrebbe fare le valigie: piace molto in Premier, ma stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juve avrebbe già pronta una prima offerta.

Calciomercato Juventus, obiettivo Fabian Ruiz: la prima offerta al Napoli

Come evidenziato dal quotidiano torinese, infatti, Cherubini non vorrebbe andare oltre i 15-20 milioni di euro totali, tra bonus e contropartite. Probabile, a tal fine, l’inserimento del cartellino di Rovella, che piace e non poco a Spalletti. Ora come ora si tratta solo di un’idea, che non ha ancora portato a proposte concrete; tuttavia, nel caso in cui il solco con il Napoli dovesse diventare sempre più profondo, è chiaro che la pista potrebbe prendere improvvisamente corpo, a patto che i campani entrino nell’ordine di idee di abbassare le proprie pretese.