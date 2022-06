Calciomercato Juventus, bomba Neymar: “Offerta da 50 milioni”

Calciomercato Juventus, bomba Neymar: il prezzo sarebbe di 50 milioni e sarebbe pure trattabile. Le ultime dalla Spagna

Neymar in uscita. Arrivano conferme. Il brasiliano potrebbe davvero lasciare il Psg, soprattutto dopo le parole del massimo dirigente dei francesi che ha deciso di lasciar perdere le figurine e di cambiare totalmente quella che è stata fino al momento la strategia della società: campioni affermati ok, ma anche tanti giovani di belle speranze da affiancare a quelli che sono i senatori. Un taglio ai costi poderoso, anche perché i risultati fino al momento non sono proprio arrivati.

E uno che potrebbe fare le valigie sarebbe proprio il brasiliano. Vi abbiamo raccontato come nei giorni scorsi Momblano ha lanciato una vera e proprio bomba. E un’altra, nella notte, è arrivata dalla Spagna, sganciata da El Chiringuito Tv. Neymar sembra proprio in uscita. E sarebbe stato offerto al Barcellona per quello che potrebbe essere un clamoroso e quanto mai inaspettato ritorno.

Calciomercato Juventus, il prezzo di Neymar

Offerto al Barcellona con il cartellino del prezzo fissato: 50 milioni di euro che sarebbe anche una cifra trattabile, magari pagandola nel corso di più esercizi di bilancio. Una situazione che intriga, anche se rimangono assai elevati poi alla fine quelli che sono i costi del giocatore, che ha uno stipendio improponibile per tutti i club. E qui servirebbe anche un bel passo avanti da parte di Neymar che però, dubitiamo, possa decidere in maniera così tranquilla di dare una sforbiciata al suo ingaggio.

In ogni caso, quello che rimane, è che il giocatore che sembrava praticamente blindato, potrebbe davvero lasciare la Ligue 1 per trovarsi un’altra squadra. In casa Psg c’è una vera e propria rivoluzione in atto che potrebbe riguardare anche uno dei colpi più importanti piazzati dallo sceicco.