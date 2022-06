Calciomercato Juventus, CR7 in Serie A: annuncio in radio

Calciomercato Juventus, futuro sempre più incerto per l’ex centravanti bianconero, sempre più lontano da Manchester.

Cristiano Ronaldo, l’irrequieto. Secondo le ultime indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra, il centravanti portoghese si sarebbe stufato anche del Manchester United. E tra i suoi piani per il futuro ci sarebbe quello di cambiare nuovamente squadra.

Il romantico ricongiungimento con i Red Devils non ha dato i frutti sperati. CR7 si è confermato un implacabile goleador anche in questa Premier League ma i suoi centri non sono bastati per riportare la Champions League ad Old Trafford. Lo United, infatti, il prossimo anno non giocherà la coppa dalle grandi orecchie per via del campionato estremamente fallimentare. Una prospettiva, quella dell’Europa League, che non alletta l’ex bianconero, desideroso di cambiare aria. Sui tabloid inglesi si legge anche della volontà del nuovo tecnico Erik ten Hag di fare “tabula rasa” in uno spogliatoio pieno zeppo di macerie. E l’ex allenatore dell’Ajax sarebbe disposto a privarsi persino dell’attaccante più prolifico di sempre pur di dar vita a un nuovo ciclo e chiudere per sempre con il passato.

Calciomercato Juventus, “la Roma sta provando in tutti i modi a prendere CR7”

Si parla insistentemente di un suo possibile approdo in Germania, al Bayern Monaco. Robert Lewandowski ha le valigie in mano e sta per liberare un posto al centro dell’attacco bavarese: chi meglio del lusitano sarebbe l’uomo giusto per sostituire un altro campionissimo del calibro del polacco?

Un’altra “bomba”, tuttavia, arriva dalla Capitale. Sì, a quanto pare anche la Roma dei Friedkin sta lavorando sottotraccia per mettere le mani su Cristiano Ronaldo, dove troverebbe il suo vecchio allenatore ai tempi del Real Madrid José Mourinho. La fonte è l’ex difensore giallorosso Fabio Petruzzi, intervenuto a Rete Sport: “So per certo da una persona che lavora nel mondo del calcio, che è molto accreditata, che la Roma sta provando in tutti i modi a prendere Cristiano Ronaldo”, sono state le sue parole. “Ci sarebbero dei dettagli da limare – ha spiegato Petruzzi – soprattutto per quelli che sono i diritti di immagine di CR7″.