Calciomercato Juventus, scambio con De Ligt: il “nuovo” Morata ha detto sì

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: la cessione di De Ligt potrebbe portare in bianconero un “nuovo” Morata.

La sessione estiva di calciomercato della Juventus ruoterà incontrovertibilmente attorno al futuro di De Ligt. Il contratto dell’olandese scade nel 2024, motivo per il quale Cherubini si vorrebbe cautelare con un relativo prolungamento, con annesso abbassamento dell’attuale clausola rescissoria, che si aggira sui 120 milioni di euro.

Nelle ultime ore, il pressing del Chelsea per l’olandese si sarebbe intensificato in modo importante, al punto che, stando a quanto riferito da Sky, ci sarebbe già stata una prima offerta per l’ex centrale dell’Ajax, formulata dai Blues. Come evidenziato da Gianluca di Marzio, infatti, il club londinese vorrebbe inserire nella trattativa con la Juve Timo Werner, che avrebbe già dato il suo assenso al suo trasferimento all’ombra della Mole. Due nodi, però: innanzitutto l’ingaggio del tedesco, che all’ombra dello Stamford Bridge percepisce circa 11 milioni di euro netti a stagione, ammortizzabili al lordo tramite il Decreto Crescita, e la parte cash messa sul piatto dal Chelsea, giudicata ancora troppo bassa dalla Juve. Se ne riparlerà: asse sempre più caldo, staremo a vedere quello che succederà, e se ci saranno ulteriori rilanci.