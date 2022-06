Calciomercato Juventus, il ritorno di Ronaldo: la sentenza di Zazzaroni

Avanti tutta, non conosce sosta il calciomercato di una Juventus che vuole diventare sempre più forte nel corso dell’estate.

Grandi nomi sono accostati alla squadra bianconera giorno dopo giorno, normalità se si pensa che c’è una rosa da rinforzare e ringiovanire. Sono andati via dei big e la società intende sostituirli con grandi campioni che possano fare la differenza sia in Italia che in Europa. Il ritiro della squadra di Allegri inizierà il prossimo 4 luglio ma ci sarà tempo per ingaggiare gli obiettivi prefissati.

L’importante sarà per il tecnico averli a disposizione prima dell’inizio del campionato, fissato attorno a Ferragosto. Sarà fondamentale nella stagione che sta per iniziare partire forte, non perdere punti per strada. Solo così si potrà lottare nuovamente per lo scudetto al fianco di altri grandi squadre che non stanno lesinando sforzi economici pur di rinforzarsi.

Calciomercato Juventus, Zazzaroni chiude al ritorno di Ronaldo

A proposito di grandi nomi per il club bianconero, non ci sono solo Pogba e Di Maria tra i sogni dei tifosi. Adesso c’è anche un altro grandissimo del calcio mondiale che viene accostato alla Juve e per lui si tratterebbe di un ritorno. Stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo, campione che i tifosi conoscono benissimo. Il portoghese potrebbe lasciare lo United dopo appena una stagione ma un giornalista esperto come Ivan Zazzaroni non crede che CR7 possa davvero tornare in Italia.

🎙️#Zazzaroni: "#CristianoRonaldo potrebbe tornare alla #Juventus? Ma no, è una cazzata del mio amico #Caressa che ha detto in radio qualche settimana fa. E' impossibile che torni in Italia" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) June 24, 2022

Durante la trasmissione “Tutti Convocati” il direttore del Corriere dello Sport non sembra avere dubbi: “Ronaldo potrebbe tornare alla Juventus? Ma no, è una cazzata del mio amico Caressa che ha detto in radio qualche settimana fa. E’ impossibile che torni in Italia”. Del resto sembra davvero improbabile che la Juventus voglia tornare indietro, visto il suo percorso di rinnovamento e ringiovanimento dell’organico.