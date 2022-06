Calciomercato Juventus, Allegri “mata” Sarri: colpaccio gratis

Cresce ogni giorno che passa l’attesa dei tifosi bianconeri per conoscere le prossime mosse di calciomercato della Juventus.

Si sta avvicinando il giorno del ritiro e difficilmente Allegri per quella data avrà la squadra al completo. Nel corso delle prossime settimane arriveranno però i primi volti nuovi per il tecnico livornese, elementi che dovranno essere bravi ad inserirsi in poco tempo negli schemi dell’allenatore. La dirigenza è già al lavoro da tempo su determinati obiettivi, visto che bisognerà rinforzare praticamente tutte le zone del campo.

Ci sono infatti dei vuoti da colmare dopo la partenza di alcuni giocatori chiave come Bernardeschi, Dybala e Chiellini. Si dovranno fare delle valutazioni inoltre sulle cessioni di altri elementi della rosa nonchè prendere una decisione sui calciatori che torneranno alla base per fine prestito. Insomma tanti rumors e tanti movimenti all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Romagnoli

I bianconeri stanno guardando con grande attenzione alla lista dei parametri zero, quei calciatori che dal prossimo primo luglio saranno liberi di accasarsi altrove gratis. Pogba e Di Maria sono due grandi sogni che potrebbero tramutarsi in realtà, ma nell’elenco ci sono anche altri ottimi calciatori che potrebbero fare al caso della Juventus. Uno di questi è Alessio Romagnoli, difensore centrale che non ha rinnovato il suo accordo con il Milan. Giocatore che per caratteristiche potrebbe prendere il posto di Chiellini nella rosa bianconera. Come ha spiegato il “Corriere dello Sport” anche lui potrebbe essere stato oggetto di discussione tra il club e l’avvocato Pimenta, che cura gli interessi del difensore dopo la scomparsa di Mino Raiola. La Lazio sembrava essere in pole position per lui, ma finora non ha trovato l’accordo sull’ingaggio. Giochi insomma ancora aperti.