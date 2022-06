Calciomercato, Juventus-Ronaldo: la rivelazione Sky è una sentenza

Calciomercato Juventus, Ronaldo addio allo United? La rivelazione lanciata da Sky è una sentenza che non lascia dubbi sul futuro.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United. Su di lui si è sentito parlare in questi giorni e si è aperta la possibilità di vederlo altrove, in altri club al top europeo. Si è parlato, anche, del Bayern Monaco. Il club tedesco però, direttamente dallo Sky nazionale, smentisce del tutto la possibilità di vedere il fenomeno portoghese in Bavaria.

Sembra infatti che il giocatore non si unirà al Bayern Monaco, la sentenza è arrivata e quindi si potrebbero aprire nuove piste sul futuro di CR7. Momblano giusto l’altro giorno aveva parlato di un possibile ritorno di Ronaldo in bianconero.

Calciomercato Juventus, Ronaldo non andrà al Bayern | La sentenza arriva da Sky

Il mal di pancia di Cristiano per la mancata qualificazione in Champions League si fa sentire e la possibilità di vederlo altrove, già dalla prossima stagione, è possibile ma dove? Sicuramente non al Bayern Monaco: club prestigioso tedesco che, tramite lo “Sky” locale smentisce la possibilità di avere l’attaccante portoghese dalla prossima stagione.

Momblano con un annuncio esclusivo ha parlato, giusto qualche giorno fa, di una possibilità di rivederlo – di nuovo – in Italia e alla Juventus. Difficile la Roma nonostante il fascino della trattativa e il forte legame con lo special one Mourinho. Ma stando alle ultime indiscrezioni, Ronaldo non è così convinto di continuare – ancora – in Premier League soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions League. Staremo a vedere cosa succederà.