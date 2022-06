Calciomercato Juventus, scambio + 25 milioni: doccia gelata “special”

E’ un periodo davvero bollente per il calciomercato della Juventus. Cosa potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane?

I tifosi bianconeri continuano in attesa di conoscere i primi colpi ufficiali della dirigenza. Da tempo al lavoro per regalare a mister Allegri quelle pedine delle quali il tecnico livornese ha bisogno per tentare l’assalto allo scudetto con la sua squadra. Tanti rinforzi in ogni zona del campo per cercare di allestire una rosa ampia e competitiva, protagonista sia in Italia che in Europa.

La priorità al momento della Juventus è l’attacco, considerato che non ci sarà una pedina preziosa come Paulo Dybala. Lasciato libero di accasarsi altrove a parametro zero. Anche Morata è tornato all’Atletico Madrid e le possibilità che torni a Torino sembrano essere sempre meno. Ecco perché – visto che il campionato inizierà tra un mese e mezzo circa – c’è la necessità di trovare volti nuovi lì davanti.

Calciomercato Juventus, no della Roma alla proposta per Zaniolo

Di Maria continua ad essere l’obiettivo primario, ma per adesso non è arrivato il sì del calciatore argentino. Si rimane in attesa di una sua decisione, ma è scontato che la Juventus debba battere nel frattempo anche altre piste. E un nome caldo continua ad essere quello di Nicolò Zaniolo, per il quale la Roma non direbbe di no ad una cessione in caso di offerta importante. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i bianconeri avrebbero messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di uno a scelta tra Arthur e McKennie pur di arrivare al numero 22. Proposta che però non avrebbe avuto il grandimento di Josè Mourinho e dunque rispedita al mittente. Se davvero la Juventus vorrà prendere Zaniolo dovrà fare uno sforzo economico importante.