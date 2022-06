Calciomercato Juventus, sfida a Simeone per l’esubero della Roma.

Si è ormai entrati in quella fase in cui le squadre si sfidano a suon di offerte al rialzo per quel determinato giocatore entrato nel mirino della dirigenza su suggerimento dell’allenatore. Anche la Juventus ha infatti i propri obiettivi ed è quindi tenuta ad affrontare le rivali per raggiungere quanto desiderato.

Uno dei reparti in cui la Juventus sta cercando maggiore equilibrio per le prossime stagioni è quello del centrocampo, che nelle ultime annate è stato di gran lunga inferiore in qualità rispetto agli ultimi anni. Secondo quanto riportato su “fichajes.net”, infatti, l’obiettivo della squadra bianconera sarebbe un calciatore attualmente è nella rosa di Jose Mourinho, che però per la società giallorossa è sostanzialmente ritenuto un esubero: un’ottima cosa, se no fosse che anche l’Atletico Madrid ha messo gli occhi sul calciatore e potrebbe frapporsi tra la “Vecchia Signora” e il cartellino del giovane.

Calciomercato Juventus, Villar sotto i riflettori: c’è la Juve tra le squadre interessate

Gonzalo Villar sta per tornare a Roma visto che il suo prestito al Granada è prossimo alla scadenza. Nemmeno il tempo di tornare che diverse squadre dai più diversificati campionati sembrano essere sulle sue tracce: tra di esse c’è appunto la Juventus di Massimiliano Allegri, l’Atletico del “cholo”, ma anche il Marsiglia. Per il giovane classe ’98, il prossimo potrebbe essere quel contratto che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera, quel contratto che potrebbe finalmente consacrarlo a grande giocatore e, per questo, la sua decisione è senza dubbio molto delicata da prendere. In questa situazione la preoccupazione della Juventus è rappresentata sicuramente dalla presenza dell’Atletico nella corsa al cartellino del giocatore, anche se la “Vecchia Signora” è senza dubbio una della realtà migliori del campionato italiano e, per questo, giocherà sicuramente al meglio le proprie carte per cercare di concludere l’affare.