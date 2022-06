Calciomercato Juventus, svolta Di Maria: “L’entourage lo ha detto per la prima volta”

Calciomercato Juventus, prosegue la telenovela a proposito dell’arrivo del calciatore argentino: ecco le ultime novità.

Trattativa chiusa oppure no? Questa la domanda che continua a chiedersi, in maniera quasi ossessiva, la maggior parte dei tifosi bianconeri. Due giorni sembrava fosse calato definitivamente il sipario sulla possibilità di arruolare Angel Di Maria per la prossima stagione. L’esterno argentino continua infatti a prendere tempo, a nicchiare.

Preferendo non pronunciarsi sull’ultima offerta della Juventus, che sta facendo di tutto per poter contare sulle sue indiscusse qualità e regalare a Massimiliano Allegri un giocatore di enorme spessore internazionale. Ma quando si parla di calciomercato nulla non si può dare per assodato. Soprattutto se mancano ancora cinque giorni al via della sessione estiva. Tradotto: tutto può ancora succedere. Non a caso nelle ultime ore si parla di un sostanziale riavvicinamento tra la Signora e l’entourage del “Fideo”, pronto a riallacciare i rapporti con il club bianconero. L’esterno argentino in questo momento è in vacanza, sta riflettendo sul futuro insieme ai suoi agenti ma le quotazioni Juve appaiono nuovamente in salita.

Calciomercato Juventus, “c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare”

Nel primo pomeriggio ne ha dato notizie la redazione di Sportmediaset. Di Maria, secondo loro, sarebbe nuovamente vicino alla Juventus e la trattativa è tutt’altro che chiusa. Per la prima volta il suo entourage si dice ottimista sulla chiusura dell’affare. Potrebbero essere decisivi i prossimi giorni, quando il nazionale albiceleste scioglierà verosimilmente le riserve. Si riparte dall’ultima offerta bianconera: contratto annuale con opzione per il secondo anno a sette milioni di euro. Il nodo era inizialmente legato alla durata, alla luce della volontà del calciatore argentino di chiudere la carriera in patria con il club della sua città, quel Rosario Central oggi allenato dall’ex juventino Carlos Tevez.