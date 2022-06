Calciomercato, Juve allo scoperto per Zaniolo: doppia offerta

Weekend caldo e non solo per questioni metereologiche quello che è appena iniziato, con il calciomercato della Juventus che entra nel vivo.

La società bianconera adesso deve cercare di accelerare sugli obiettivi che si è prefissata. Il ritiro inizierà giorno 4 luglio e per quella data è ovvio che non potranno arrivare tutti i rinforzi attesi da mister Allegri. Ci sarà bisogno di più tempo e del resto il campionato inizierà a metà agosto. Sarà per quella data che si dovrà cercare di avere la rosa al completo.

I tifosi aspettano con ansia però novità e non potrebbe essere altrimenti. Si sta cercando di allestire una squadra che possa lottare per lo scudetto e per questo motivo il tecnico ha la necessità di accogliere almeno un paio di volti nuovi per ogni zona del campo. Uno dei possibili obiettivi della Juve nella prossima trasferimenti che sta per aprirsi a breve è Nicolò Zaniolo, stella della Roma.

Calciomercato Juventus, due strade per arrivare a Zaniolo

Il futuro del numero 22 giallorosso è ancora tutto da decifrare. La Roma punta al suo rinnovo, ma non esclude una sua cessione nel corso dell’estate qualora arrivasse un’offerta importante. La Juventus continua il pressing sul calciatore e come riporta Tuttosport in prima pagina è pronta a seguire due strade pur di arrivare a lui. Il quotidiano sportivo spiega come la dirigenza bianconera abbia offerto Arthur come parziale contropartita in uno scambio. Ma che sia anche pronta a trovare un’intesa su un prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto alla fine della stagione. Adesso si attende la replica dei giallorossi, che non sono intenzionati affatto a fare sconti. Il corteggiamento a Zaniolo ad ogni modo non chiude le porte all’arrivo di Di Maria, per il quale continua il forcing per avere una risposta definitiva.