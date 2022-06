Calciomercato, piovono conferme: “Neymar-Juventus: c’è già la risposta”

Continuano i rumors che coinvolgono la Juventus a pochi giorni ormai dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo.

Il percorso di rinnovamento della rosa di Allegri è iniziato nello scorso mese di gennaio, con gli innesti di Vlahovic e Zakaria. Nel frattempo sono andati via grandi campioni come Chiellini e Dybala, giocatori che andranno rimpiazzati con l’arrivo di altri top player che serviranno a rendere la Juventus più forte praticamente in tutti i reparti.

Non ci sono dubbi sulla volontà della società di voler fare degli investimenti mirati, anche se ci sarà pur sempre da fare i conti con il monte ingaggi e con un bilancio da tenere in ordine. Pogba e Di Maria sono i due grandi campioni che la Juventus sta cercando di mettere sotto contratto, “sfruttando” il fatto di non dover sborsare nemmeno un euro per il loro cartellino visto che sono nella lista dei parametro zero.

Calciomercato Juventus, troppo alto l’ingaggio di Neymar

Negli ultimi giorni ai bianconeri è stato accostato un altro grande campione, ovvero Neymar. L’esperienza del brasiliano al Psg pare essere agli sgoccioli, il club transalpino punta tutto su Mbappè e cerca acquirenti per il numero dieci verdeoro. Mica semplice, considerando il prezzo del suo cartellino e l’alto ingaggio che percepisce. Le voci che lo vorrebbero alla Juve sono destinate a rimanere tali. Come ha spiegato il quotidiano spagnolo AS, gli intermediari di Neymar si sono messi in contatto con i dirigenti bianconri, che hanno chiuso la porta visto l’insostenibilità economica dell’operazione. Non c’è decreto crescita che possa aiutare, visto il maxi stipendio di Neymar che è troppo alto per le casse bianconere. Il cui tetto massimo di ingaggio da offrire sarebbe 8 milioni di euro più due di bonus. Comunque lontano da quello che è l’attuale stipendio di Neymar. Destinato dunque a trovare un’altra sistemazione.