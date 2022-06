Calciomercato Juventus, non solo Paredes: altro colpaccio dal Psg

Calciomercato Juventus, occhi non solo su Paredes: il nuovo intrigo dal Psg può aprire spiragli importanti.

Calciomercato Juventus, bianconeri molto attivi sulla possibilità di trattare con il PSG. Tra possibili sistemazioni tra giocatori in uscita, su tutti Kean che potrebbe, proprio, ritornare nella capitale francese, c’è sempre il nome di Paredes che fa gola in mediana. Ma, clamorosamente, potrebbe ritornare anche un terzo nome non da poco.

Calciomercato Juventus, Icardi sotto la Mole come vice Vlahovic

Icardi di nuovo in Serie A. Suggestione che potrebbe finalmente diventare realtà. L’argentino vuole rilanciarsi e lo farebbe, di nuovo, dal campionato che l’ha reso celebre. Il PSG non si opporrebbe alla partenza e su di lui, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche il Milan campione d’Italia come sottolineano le indiscrezioni provenienti da “Tuttojuve”. Ovviamente in caso di acquisto (low cost) i bianconeri avrebbero un interprete ancora relativamente giovane e con grande esperienza internazionale. Un perfetto vice Vlahovic. Staremo a vedere cosa succederà.

Si tratta comunque di un’operazione che difficilmente la Juventus entrerà nell’ordine di idee di portare in porto, anche perché Maurito dovrebbe accontentarsi di un ingaggio radicalmente inferiore ai circa 10 milioni di euro che percepisce attualmente all’ombra della Tour Eiffel, e magari accettare nuovamente di partire, almeno nelle gerarchie iniziali, dalla panchina.