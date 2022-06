Calciomercato Juventus, Ronaldo con de Ligt: incontro segreto

Calciomercato Juventus, un’estate dopo il centravanti portoghese è al centro di una serie di indiscrezioni di calciomercato.

Un’estate dopo gira di nuovo tutto attorno a lui. Del resto, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, l’attaccante più prolifico della storia del calcio e uno dei più grandi di ogni epoca. E poco importa se il prossimo anno l’attaccante lusitano spegnerà trentotto candeline. L’ex centravanti bianconero ha ancora fame di vincere e di dimostrare di essere ancora il migliore. La sensazione però è che abbia bisogno di trasferirsi in un nuovo contesto per tornare ad essere dominante e alzare qualche trofeo. Nonostante abbia continuato a segnare gol a secchiate, CR7 è infatti reduce da due stagioni travagliate, senza particolari sussulti. A Torino, lo scorso anno, si dovette accontentare di un poco entusiasmante quarto posto, mentre a Manchester è andata addirittura peggio coi Red Devils che non sono riusciti neanche a qualificarsi per la Champions League.

Ed ecco il motivo del “mal di pancia”. Ronaldo vorrebbe salutare Old Trafford dopo un solo anno dal suo romantico ritorno: una decisione in realtà già presa a fine campionato e che adesso verrà “agevolata” dalla voglia di ricostruzione del nuovo tecnico Erik ten Hag. Un progetto in cui, per ovvie ragioni anagrafiche, il portoghese potrebbe non rientrare.

Calciomercato Juventus, CR7, futuro al Chelsea?

Secondo le ultime indiscrezioni, il suo superprocuratore Jorge Mendes è al lavoro per trovare un nuovo club al suo assistito. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di un interessamento del Bayern Monaco, che dovrebbe dire addio a Robert Lewandowski. Gira voce in queste ore di un (per il momento) improbabile trasferimento alla Roma di José Mourinho: solo una suggestione ma tanto è bastato per mandare in fibrillazione la tifoseria giallorossa. In realtà, come riporta “The Athletic”, la squadra più vicina a Ronaldo è il Chelsea, che ha da poco un nuovo proprietario, lo statunitense Tom Boehly. Quest’ultimo avrebbe avuto un incontro con Mendes per discutere dell’ex Juve.

I Blues si stanno per liberare di Lukaku – vicinissimo il suo ritorno all’Inter – ed hanno bisogno di un attaccante. E non è escluso che a Londra CR7 potrebbe ritrovare Matthijs de Ligt, l’altro obiettivo di mercato del Chelsea dopo il niet dell’olandese alla proposta di rinnovo presentatagli dalla Juventus.